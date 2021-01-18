مواعيد عرض مسلسل ضربة معلم والقنوات الناقلة وترددها

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
تصدر مسلسل ضربة معلم الحلقة الجديدة تريند محرك البحث العالمي "جوجل"، حيث حظيت الحلقة الجديدة بمتابعة آلاف المشاهدين، ومن هنا ننشر لكم مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة، وترددها في السطور التالية:

مواعيد إعادة عرض مسلسل ضربة معلم الحلقة 40
يعرض مسلسل ضربة معلم، على مجموعة قنوات CBC الفضائية من السبت وحتى الأربعاء، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتعاد الحلقة في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

- يعرض المسلسل على قناة cbc دراما، في الساعة 11 مساءً، وتعاد الحلقة مرتين، الأولى في الخامسة صباحًا، والمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرًا من اليوم التالي.

ويمكن لشاهدي مسلسل ضربة معلم، متابعة قناتي سي بي سي، على التردد الجديد، وهو:

التردد: 11758
الاستقطاب: رأسي
معامل تصحيح الخطأ:5/6
معدل الترميز:27500.
القمر الصناعي: نايل سات.

ومسلسل "ضربة معلم" تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، مى سليم، محمد نجاتى، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، هاجر أحمد، محمد عز، محسن منصور، سلوى عثمان، أنعام سالوسة، ياسمين البشبيشى، دعاء رجب، محمد الصاوى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

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