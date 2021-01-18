الداخلية التونسية توقف 632 شخصا متورطين في أعمال تخريب

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:44 م
قوات تونسية
قوات تونسية
وكالات

أوقفت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الاثنين، 632 شخصا متورطين في أعمال تخريب في مختلف أنحاء البلاد، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وفي تصريحات صحفية، قال الناطق باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، إن مجموعات من الأفراد تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة عمدت إلى حرق العجلات المطاطية وحاويات الفضلات بهدف إعاقة تحركات الوحدات الأمنية.

 

وأضاف الحيوني، أن "تصرفات هذه المجموعات تحولت إلى أعمال ليلية تتمثل في الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة، ومحاولات لخلع المحلات التجارية الكبرى والصغرى واعتداء على الوحدات الأمنية، ما خلف أضرارا مادية".

 

وتابع أن هذه الأعمال مجرمة قانونا، مشيرا إلى أن قرابة 632 شخصا تم القبض عليهم أمس الأحد، سيتم تسليمهم إلى القضاء، وأن ''لا علاقة بما يحدث ليلا في أغلب المناطق بالاحتجاجات...''.

 

وشهدت تونس، مواجهات عنيفة بين محتجين وعناصر الأمن في عدة ولايات، حيث لاحقت قوات الأمن المحتجين وأطلقت قنابل الغاز لتفريقهم، إضافة إلى انتشار قوات الجيش في بعض مناطق البلاد لدعم جهود قوات الأمن.

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