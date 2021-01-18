زعيم الأغلبية البرلمانية: هناك إشكالية مع بعض المحافظين بعدم التعاون مع النواب

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
وجه النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، بالشكر لرئيس المجلس والأعضاء وممثلى الحكومة، أثناء مناقشة بيان رئيس مجلس الوزراء، معقبا على بيان وزير التنمية المحلية، قائلا: "افتقرنا هذا المشهد لسنوات وسنوات".

وطالب "رشاد" خلال كلمته، بصيغه محدده بتعاون المحافظين مع النواب، لأن فى النهاية هدفنا واحد هو خدمة الوطن، مشيرا إلى أن هناك إشكالية مع بعض المحافظين فى عدم التعاون والتنسيق وإخفاء بعض المعلومات على أعضاء مجلس النواب، متابعا: "هناك بعض كبار الموظفين فى الحكم المحلى يصنعوا نوع من الشللية فى مواجهة النواب".

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى أنه كانت هناك توصية من جانب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة حضور أعضاء المجلس اجتماعات المكتب التنفيذى للمحافظات، مؤكدا أن أن هناك بعض المحافظات لا زالت ترى أن وجودهم حق غير مشروع.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس الأحد، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومى، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد ان تبينلها وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذى تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الاخيرين.

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