وزير الزراعة يعقد سلسلة اجتماعات لمتابعة مشروع تطوير الري

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:35 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سلسلة اجتماعات لمتابعة بعض الملفات المهمة حيث عقد اجتماعا مع ‏رئيسي قطاعي الخدمات الزراعية والمتابعة، واستصلاح الأراضي، ورئيس هيئة الاصلاح الزراعي ‏وذلك لمتابعة ملفي توزيع الأسمدة ورفع كفاءة الجمعيات الزراعية وذلك ‏بالتنسيق مع الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، ورؤساء الجمعيات التعاونية العامة للائتمان، والاصلاح الزراعي، واستصلاح الأراضي، ووجه بإعداد خطة عاجلة لتطوير الجمعيات الزراعية المنتشرة في كافة قرى الجمهورية: الائتمان، والإصلاح، والاستصلاح، وعددها أكثر من 5000 جمعية، ورفع كفائتها من خلال التعاونيات حتى تكون بالشكل الذي يليق باهالينا الفلاحين والمزارعين

واكد القصير على اهميه دعم التعاونيات وزياده تطوير الجمعيات ورفع كفاءتها، ودعمها بالوسائل التكنولوجية المتطورة، بحيث تؤدي دورها بكفاءة خاصه بعد تزوديها باليات كارت الفلاح والذى من المتوقع الانتهاء منه فى الربع الاول من هذا العام.

ووجه وزير الزراعة أيضا بضرورة توفير الأسمدة في المواعيد المناسبة للزراعة وشدد على ضرورة قيام الجمعيات الزراعية بدورها في توفير كافة مستلزمات الإنتاج والتفاعل مع مشاكل المزارعين.

كما اجتمع القصير أيضا مع أعضاء فريق تطوير منظومة الري الحديث لمتابعة اخر تطورات المشروع الذي يجري تنفيذه في مساحة مليون فدان مناصفة مع وزارة الموارد المائية والري وأكد أن المشروع يلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء وان الوزارة حريصة على تذليل كافة العقبات أمام نجاح المشروع للانتهاء منه خلال المواعيد المقررة موضحا أن الدولة توفر حاليا التمويل اللازم بالقروض الميسرة من خلال البنك الزراعي بفائدة 5%

أخبار تهمك

عاجل..قطاع الأعمال توقع إتفاق إنتاج السيارة الكهربائية بأيدي مصرية

منذ ساعتين

نجم برشلونة يرتكب واقعة غير أخلاقية أثناء مشاركته أمام ريال سوسيداد

منذ حوالي 4 ساعات

تصدر جوجل.. 7 معلومات غريبة عن زواج التجربة

منذ أقل من ساعة

أول خطوة من موسيماني للتغلب على أزمة الأهلي الخطيرة

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب الأهلي السابق: الزمالك سيتوج ببطولة الدوري هذا الموسم

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل- تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 3 ساعات

إنبي يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 27 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهة ميلان وكالياري

منذ أقل من نصف ساعة

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

منذ حوالي 13 ساعة

رومينيجه يكشف سرا غير متوقع عن بيب جوارديولا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ يوم

فينالدوم يحسم موقفه من التجديد لليفربول

منذ أقل من ساعة

سموحة يسعى للتعاقد مع ظهير الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل- تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

مدرب الأهلي السابق: الزمالك سيتوج ببطولة الدوري هذا الموسم

02:31 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

02:30 م

إنبي يصدم الأهلي بهذا القرار

02:02 م

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم بيراميدز

01:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»