موعد مباراة مصر أمام السويد في كأس العالم لكرة اليد

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
حقق المنتخب الوطني لكرة اليد من الفوز الأول على منتخب مقدونيا الشمالية بنتيجة 38 – 19، فى ثاني مباريات المنتخب الوطني ضمن المجموعة السابعة.


ويقع المنتخب الوطني لكرة اليد في المجموعة السابعة بجانب كل من تشيلي والسويد ومقدونيا بعد اعتذار التشيك عن المشاركة بسبب إصابة عدد كبير من أفراد اللعبة بفيروس كورونا.


ومن المقرر أن تنتهي منافسات تلك البطولة، والتي تستضيفها مصر، يوم الحادي والثلاثين من شهر يناير الجاري.


ويستعد منتخب مصر الأول لكرة اليد، لمواجهة نظيره منتخب السويد في ثالث مواجهات المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2021، مساء اليوم الاثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

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