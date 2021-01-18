ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهة ميلان وكالياري

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
مازال كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس، يتصدر جدول ترتيب هدافي الكالتشيو برصيد 15 هدفًا، ثم يأتي في المرتبة الثانية روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، في برصيد 12 هدفًا.


ويحتل المركز الثالث تشيرو إيموبيلي برصيد 11 هدفًا، ثم يليه جواو بيدرو برصيد 10 أهداف.


ويذكر أن توج تشيرو إيموبيلي، مهاجم فريق لاتسيو، بجائزة هداف الدوري الإيطالي للنسخة الماضية.


ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهة ميلان كالياري كالآتي:-
1– كريستيانو رونالدو – 15 هدفًا
2 – روميلو لوكاكو – 12 هدفًا
3 – تشيرو إيموبيلي– 11 هدفًا
4 – جواو بيدرو – 10 أهداف
5 – لويس مورييل – 10 أهداف
6 – زلاتان إبراهيموفيتش – 10 أهداف
7 – لويس مورييل – 8 أهداف
8 – أندريا بيلوتي – 9 أهداف
9 – لاوتارو مارتينيز – 9 أهداف
10 – نزولا – 8 أهداف
11 – هنريك مخيتاريان – 8 أهداف
12 – دومينيكو بيراردي – 7 أهداف
13 – دوفان زاباتا – 7 أهداف
14 – هيرفينج لوزانو – 7 أهداف
15 – جوردان فيريتو – 7 أهداف

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