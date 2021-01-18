الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة» حرصًا على ميزان العدالة

أرسلت إدارة النادي الأهلي صباح اليوم خطابا إلى اتحاد الكرة المصري، تطالبه فيه بالتدخل الفوري لإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة» وغير المبررة، والتي تسببت في عرقلة مسيرة الأهلي وحرمانه من حقوقه المشروعة في المباريات السابقة.





وأكد النادي في خطابه على أن الأخطاء التحكيمية التي شهدتها بعض مباريات الأهلي في الدوري لم تقتصر فقط على حكام الساحة، ولكن امتد الأمر أيضا إلى حكام الـ« V. A. R » ، حيث تم إلغاء أهداف صحيحة، وعدم احتساب ضربات جزاء شرعية، بالإضافة إلى استبعاد الحكام الدوليين من إدارة غالبية مباريات الأهلي في تصرف غير مفهوم.





وجاء في الخطاب أيضا أن النادي الأهلي لم يكن يرغب ــ كعادته ــ في التعقيب على أداء التحكيم المصري، ولكن الأخطاء التحكيمية الأخيرة والمتكررة، والتي أثرت في نتائج بعض المباريات بشكل مباشر مثلما جرى في مباراتي وادي دجلة والبنك الأهلي واللتين شهدتا أخطاء غير مقبولة؛ سواء من حكام الساحة أو من حكام الـ«V.A.R » ، دفعت النادي لهذه المخاطبة العاجلة؛ حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص.





وطالب الأهلي مسئولي اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بضرورة التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي بإيقاف الأخطاء التحكيمية، وتطبيق معايير ثابتة على الجميع؛ لضمان استكمال بطولة الدوري في أجواء رياضية بعيدة عن الشحن الجماهيري، ووسط معايير راسخة للعدالة والشفافية بين جميع الأندية المتنافس



