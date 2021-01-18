الأهلي يطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة» حرصًا على ميزان العدالة

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
علي نبوي
أرسلت إدارة النادي الأهلي صباح اليوم خطابا إلى اتحاد الكرة المصري، تطالبه فيه بالتدخل الفوري لإيقاف الأخطاء التحكيمية «الفجة» وغير المبررة، والتي تسببت في عرقلة مسيرة الأهلي وحرمانه من حقوقه المشروعة في المباريات السابقة.

وأكد النادي في خطابه على أن الأخطاء التحكيمية التي شهدتها بعض مباريات الأهلي في الدوري لم تقتصر فقط على حكام الساحة، ولكن امتد الأمر أيضا إلى حكام الـ« V. A. R » ، حيث تم إلغاء أهداف صحيحة، وعدم احتساب ضربات جزاء شرعية، بالإضافة إلى استبعاد الحكام الدوليين من إدارة غالبية مباريات الأهلي في تصرف غير مفهوم.

وجاء في الخطاب أيضا أن النادي الأهلي لم يكن يرغب ــ كعادته ــ في التعقيب على أداء التحكيم المصري، ولكن الأخطاء التحكيمية الأخيرة والمتكررة، والتي أثرت في نتائج بعض المباريات بشكل مباشر مثلما جرى في مباراتي وادي دجلة والبنك الأهلي واللتين شهدتا أخطاء غير مقبولة؛ سواء من حكام الساحة أو من حكام الـ«V.A.R » ، دفعت النادي لهذه المخاطبة العاجلة؛ حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص.

وطالب الأهلي مسئولي اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بضرورة التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي بإيقاف الأخطاء التحكيمية، وتطبيق معايير ثابتة على الجميع؛ لضمان استكمال بطولة الدوري في أجواء رياضية بعيدة عن الشحن الجماهيري، ووسط معايير راسخة للعدالة والشفافية بين جميع الأندية المتنافس

أخبار تهمك

نجم برشلونة يرتكب واقعة غير أخلاقية أثناء مشاركته أمام ريال سوسيداد

منذ حوالي 3 ساعات

سموحة يسعى للتعاقد مع ظهير الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

مدرب الأهلي السابق: الزمالك سيتوج ببطولة الدوري هذا الموسم

منذ ساعة و 19 دقيقة

أول خطوة من موسيماني للتغلب على أزمة الأهلي الخطيرة

منذ حوالي 4 ساعات

إنبي يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ أقل من ساعتين

فينالدوم يحسم موقفه من التجديد لليفربول

منذ أقل من ساعة

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ يوم

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهة ميلان وكالياري

منذ ثلث ساعة

عاجل- تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

رومينيجه يكشف سرا غير متوقع عن بيب جوارديولا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل..قطاع الأعمال توقع إتفاق إنتاج السيارة الكهربائية بأيدي مصرية

منذ أقل من ساعتين

تصدر جوجل.. 7 معلومات غريبة عن زواج التجربة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل- تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

مدرب الأهلي السابق: الزمالك سيتوج ببطولة الدوري هذا الموسم

02:31 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

02:30 م

إنبي يصدم الأهلي بهذا القرار

02:02 م

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم بيراميدز

01:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»