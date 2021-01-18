إرسال 300 جندي روسي إلى الحسكة السورية

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:28 م
سوريا
سوريا
وكالات

أرسلت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، نحو 300 جندي روسي إلى محافظة الحسكة السورية، لتعزيز مراكز المراقبة.

 

وقال مسؤول مركز المراقبة الروسي السوري المشترك، ديمتري سونتسوف، "وصلت وحدتنا إلى إحدى نقاط المراقبة المشتركة في محافظة الحسكة، ومهمتنا الرئيسية هي المساهمة في تهدئة الصراع في المنطقة".

 

وأضاف المسؤول الروسي: "تراقب قواتنا الالتزام بوقف إطلاق النار، وتقديم جميع أنواع المساعدة للسكان المحليين"، وفقًا لوكالة سبوتنيك.


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