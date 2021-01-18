السيسي يغادر البلاد متوجها للأردن تلبية لدعوة الملك عبدالله الثانى

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل مطار القاهرة متوجها إلى العاصمة الاردنية عمان فى زيارة رسمية تلبية لدعوة الملك عبدالله الثانى بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية".

وأعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عن توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الاردنية عمان في زيارة رسمية تلبية لدعوة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه من المنتظر ان يبحث السيد الرئيس مع شقيقه جلالة الملك عبدالله الثاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلًا عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في اطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من اجل تضافر الجهود لصون الأمن القومي العربي.

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