وزير الزراعة يعقد سلسلة اجتماعات لمتابعة مشروع تطوير الري ورفع كفاءة الجمعيات الزراعية وتوفير الأسمدة

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:08 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
عقد  السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سلسلة اجتماعات لمتابعة بعض الملفات المهمة حيث عقد اجتماعا ‏مع ‏رئيسي قطاعي الخدمات الزراعية والمتابعة، واستصلاح الأراضي، ورئيس هيئة الاصلاح الزراعي ‏وذلك لمتابعة ملفي توزيع الأسمدة ورفع كفاءة الجمعيات الزراعية وذلك ‏بالتنسيق مع الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، ورؤساء الجمعيات التعاونية العامة للائتمان، والاصلاح الزراعي، واستصلاح الأراضي، ووجه بإعداد خطة عاجلة لتطوير الجمعيات الزراعية المنتشرة في كافة قرى الجمهورية: الائتمان، والإصلاح، والاستصلاح، وعددها أكثر من 5000 جمعية، ورفع كفائتها من خلال التعاونيات حتى تكون بالشكل الذي يليق باهالينا الفلاحين والمزارعين 

واكد القصير على اهميه دعم التعاونيات وزياده تطوير الجمعيات ورفع كفاءتها ، ودعمها بالوسائل التكنولوجية المتطورة، بحيث تؤدي دورها بكفاءة خاصه بعد تزوديها باليات كارت الفلاح والذى من المتوقع الانتهاء منه فى الربع الاول من هذا العام ، 
وزير الزراعة وجه أيضا بضرورة توفير الأسمدة في المواعيد المناسبة للزراعة وشدد على ضرورة قيام الجمعيات الزراعية بدورها في توفير كافة مستلزمات الإنتاج 
والتفاعل مع مشاكل المزارعين 
القصير اجتمع أيضا مع أعضاء فريق تطوير منظومة الري الحديث لمتابعة اخر تطورات المشروع الذي يجري تنفيذه في مساحة مليون فدان مناصفة مع وزارة الموارد المائية والري وأكد أن المشروع يلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء وان الوزارة حريصة على تذليل كافة العقبات أمام نجاح المشروع للانتهاء منه خلال المواعيد المقررة موضحا أن الدولة توفر حاليا التمويل اللازم بالقروض الميسرة من خلال البنك الزراعي بفائدة 5%

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