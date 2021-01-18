صلاح محسن يطلب الخروج عن الأهلي فترة إعارة خلال يناير

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
محمد سامي
أصر صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.


وجدد صلاح محسن طلبه مجددًا، مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، من أجل الرحيل في الميركاتو الشتوي الجاري، في ظل ابتعاده عن المشاركة في المباريات.


ويمتلك مهاجم منتخب مصر الأولمبي عرضين من ناديا سموحة وإنبي، ويريد الرحيل عن الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، لأنه يريد المشاركة في الأولمبياد المقبلة في الصيف.


وكان المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، استبعد صلاح في مباراة البنك الأهلي، التي اقيمت اليوم الأحد على ملعب المكس، في إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

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