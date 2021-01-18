مفوضي الدستورية تحجز دعوى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكتابة التقرير

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية الفقرة الاخيرة من المادة (78) من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكتابة التقرير.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 49 لسنة 42 للمطالبة بالفصل فى مدي دستورية الفقرة الاخيرة من المادة (78) من القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتنص المادة (78) أن "تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

وتتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناءً على موافقة مجلس الإدارة، وفى جميع الأحوال لا تسرى أحكام تعويض الأجر ومصاريف الانتقال على أصحاب المعاشات أو المستحقين".

أخبار تهمك

إنبي يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ أقل من ساعتين

عاجل- تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 27 دقيقة

نجم برشلونة يرتكب واقعة غير أخلاقية أثناء مشاركته أمام ريال سوسيداد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..قطاع الأعمال توقع إتفاق إنتاج السيارة الكهربائية بأيدي مصرية

منذ ساعتين

أول خطوة من موسيماني للتغلب على أزمة الأهلي الخطيرة

منذ حوالي 4 ساعات

تصدر جوجل.. 7 معلومات غريبة عن زواج التجربة

منذ أقل من ساعة

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

منذ حوالي 13 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهة ميلان وكالياري

منذ أقل من نصف ساعة

سموحة يسعى للتعاقد مع ظهير الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ يوم

فينالدوم يحسم موقفه من التجديد لليفربول

منذ أقل من ساعة

رومينيجه يكشف سرا غير متوقع عن بيب جوارديولا

منذ ساعتين و 23 دقيقة

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 17 ساعة

مدرب الأهلي السابق: الزمالك سيتوج ببطولة الدوري هذا الموسم

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل- تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

مدرب الأهلي السابق: الزمالك سيتوج ببطولة الدوري هذا الموسم

02:31 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

02:30 م

إنبي يصدم الأهلي بهذا القرار

02:02 م

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم بيراميدز

01:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»