طقس اليوم شديد البرودة ليلا وأمطار بالإسكندرية ومطروح.. الأرصاد تحذر

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
طقس اليوم، حذرت الأرصاد الجوية من طقس اليوم الاثنين الموافق 18 يناير 2021، حيث يسود طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالإسكندرية ومطروح، ويسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية والرياح تكون معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى.

طقس اليوم
يسود طقس اليوم حالة من الاعتدال على شمال وجنوب الصعيد، وتكون الرياح معتدلة، كما ان البلاد تشهد  أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط والعريش ورفح على فترات متقطعة.

طقس اليوم.. رياح نشطة
وعن طقس اليوم هناك أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد ووسط سيناء .

طقس اليوم.. شديد البرودة ليلا
تتوقع الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم:
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة.

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