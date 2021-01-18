تباين مؤشرات البورصة بالختام .. وسهم "الحديد والصلب "يهبط لـ 2.6 جنيه

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي تباين بأداء المؤشرات ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي وحيدأ فيما تراجع كلاً من المؤشرين الأخرين ، واستمر سهم الحديد و الصلب على تراجعه بالحد الأقصى للجلسة الرابعة وصولا لـ 2.46 جنيه للسهم مع تضارب الأقوال حول حقوق المساهمين





و نصح خبراء أسواق المال بالاحتفاظ و عدم البيع بأسعار دون هذا المستوى علما بأن السهم سينداول بعد التقسيم و لفترة طويلة لحين بيع الأصول و سداد المديونيات مع إمكانية عرض شراء على الاسهم التى ستمر بمرحلة من التذبذب السعرى يمكن البيع عند أحد القمم المحققة دون خسائر و لكنه عامل الوقت فقط .









وخسر رأس المال السوقي 1.5مليار جنيه ليغلق عند مستوى 679.837 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 11450 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 2261 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" متساوى الأوزان، بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 3250 نقطة.







