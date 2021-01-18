حملات موسعة بالجيزة لرفع الإشغالات

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
فى ضوء تنفيذ تكليفات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الاحياء والمراكز والمدن، بشان الحملات على مدار الساعة تحقيق الانضباط بالشارع شهدت أحياء ومراكز محافظة الجيزة حملات موسعة لاعادة الانضباط للشارع.


ففى حى جنوب الجيزة، تم رفع 140 حالة إشغال للمقاهى والمحلات للتعدى على حرم الطريق العام بشارع البحر الأعظم والمحطة وأعلى نفق الأهرام
وفى حى العمرانية تم رصد اعمال حفر بدون تصريح بشارع مهران، وتم التحفظ على جميع المعدات بالموقع واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اتجاه المخالف لردع المخالفين كما تم غلق عدد 2مقهى بشوارع اهل الخير والنادى الرياضى بعد ضبطه بتقديم الشيشة للمواطنين بالمخالفة للإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا إلى جانب التحفظ على دراجات بخارية بشارع مهران، وذلك لإنتظارها أعلى الرصيف بالمخالفة لقرار السيد اللواء محافظ الجيزة الخاص بحظر انتظار المركبات أعلى الأرصفة.


فى حى العجوزة تم شن حملات لرفع الاشغالات، أسفرت عن غلق وتشميع مطعم سياحى بشارع شهاب وكلبشة عدداً من السيارات التابعة للمعارض لتعدية على حرم الطريق العام وإنتظارها أعلى الأرصفة بنطاق حى العجوزة كما تم غلق وتشميع محل ملابس بشارع جمال عبد الناصر بالحوامدية.

وفى مركز الواحات تم ازالة تعديات على اراضى املاك الدولة لعدد 2 حجرة تحت الانشاء بقرية العجوز الى جانب غلق وتشميع عدد من المقاهى بقرية القصر لعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وفى حى الهرم قامت ادارة المرافق بإصلاح كسر بـ 3 مواسير مياه بشوارع سلامه وأبو الفتوح واللبينى
وفى حى الدقى تم البدء فى اعمال تطوير ورفع كفاءة سور شارع السودان فى ضوء توجيهات السيد محافظ الجيزة بتطوير شامل لشارع السودان.

وفى منشأة القناطر تم تحرير 24 محضر مخالفة خلال حملات رفع الإشغالات الى جانب افتتاح دورات تدريب مهنى لحرفتى الكهرباء والخياطة لاهالى قرية ام دينار والقرى المجاورة لها.

وفى حى الطالبية: تم غلق وتشميع مطعم مشويات ومحل بيع للدواجن بشوارع ابن سينا وعز الدين عمر ورفع 100 حالة إشغال وشن حملات للتأكد من الإلتزام بإرتداء الكمامات بالمولات والمحلات.


أخبار تهمك

عاجل- تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

فينالدوم يحسم موقفه من التجديد لليفربول

منذ أقل من ساعة

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 23 دقيقة

نجم برشلونة يرتكب واقعة غير أخلاقية أثناء مشاركته أمام ريال سوسيداد

منذ حوالي 3 ساعات

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ يوم

تصدر جوجل.. 7 معلومات غريبة عن زواج التجربة

منذ أقل من ساعة

أول خطوة من موسيماني للتغلب على أزمة الأهلي الخطيرة

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب الأهلي السابق: الزمالك سيتوج ببطولة الدوري هذا الموسم

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل..قطاع الأعمال توقع إتفاق إنتاج السيارة الكهربائية بأيدي مصرية

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 17 ساعة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ يوم

رومينيجه يكشف سرا غير متوقع عن بيب جوارديولا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهة ميلان وكالياري

منذ ثلث ساعة

سموحة يسعى للتعاقد مع ظهير الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

إنبي يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل- تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

مدرب الأهلي السابق: الزمالك سيتوج ببطولة الدوري هذا الموسم

02:31 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

02:30 م

إنبي يصدم الأهلي بهذا القرار

02:02 م

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم بيراميدز

01:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»