المالية تعلن طرح اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد للحوار المجتمعي
أعلنت وزارة المالية اليوم الأثنين لإنه بمناسبة، إنتهائها بالتعاون مع مصلحة الضرائب ومصلحة الضرائب المصرية من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ، ، سوف يتم طرحه للحوار المجتمعي.
وأضافت الوزارة، أنه سيتم طرح
اللائحة التنفذية من خلال وضع نسخة منها على الموقع الالكتروني لوزارة المالية ، والموقع
الالكتروني لمصلحة الضرائب المصرية
واشارت إلى أنه سوف يتم تلقي الاقترحات بشأنه حتى يوم الخميس
الموافق 4 فبراير 2021. في انتظار مقترحاتكم الموقع الالكتروني
لوزارة المالية http://www.mof.gov.eg/Arabic/Pages/Home.aspx// والموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية هو www.incometax.gov.eg ترسل المقترحات على
الايميل التالي [email protected]
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