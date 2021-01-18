أبرزها "محاربة تسوس الأسنان".. فوائد مدهشة لعصير القصب

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:47 م
بوابة الفجر
عصير القصب يعتبر واحداً من أكثر المشروبات شعبية وانتشاراً في العالم، لذيذ الطعم ويفضله الجميع، ويحتوي على العديد من الفوائد الصحية المهمة للغاية للإنسان كونه غني بالكثير من العناصر الغذائية الحيوية، ومن هنا ننشر لكم فوائد عصير القصب المذهلة:

يعمل عصير القصب على تعزيز الطاقة  في الجسم
مادة السكروز الموجدة في عصير القصب هي التي تمد الجسم بالطاقة، ويعملعلى استعادة النشاط للجسم وترطيبه والتخلص من التعب.

عصير القصب مدر للبول
مدر جيد للبول، الأمر الذي يساعد على التخلص من العدوى، كما أنه يعمل على الوقاية من التهابات المسالك البولية، خاصة عند الشعور بالحرقان أثناء التبول كما أنه يمنع حصى الكلى.

يحارب تسوس الأسنان
يساعد على تقوية مينا الأسنان وحمايتها من التسوس، كما أنه يعمل على محاربة رائحة الفم الكريهة التي يمكن أن تحدث بسبب نقص المغذيات.

عصير القصب له فائده في تحسين الهضم
يحتوي عصير قصب السكر على البوتاسيوم بنسب عالية، الأمر الذي يجعله اختياراً مثالياً للحفاظ على الجهاز الهضمي، وعلاج فعال للإمساك.

من فوائده أيضا العناية بالبشرة
يقلل من الشوائب، يؤخر الشيخوخة ويحافظ على نضارة البشرة، حيث يوجد به حمض الجليكوليك الذي يساعد في الحفاظ على نضارة البشرة.

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