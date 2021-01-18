نجرسكو الدجاج.. وصفة سهلة التحضير

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
تبحثين عن وصفة بسيطة لتحضير نجرسكو الدجاج في المنزل مثل المطاعم، لتتناوليها مع أفراد اسرتك وتقدميها لأطفالك، نقدم لكِ المقادير وطريقة التحضير لإعداد وصفة شهية ولذيذة بمكونات بسيطة:

مقادير نجرسكو الدجاج
- مقادير صلصة البشاميل :
سمن : 2 ملعقة كبيرة
دقيق : ملعقتان كبيرتان ونصف
حليب : 3 اكواب (سائل)
مرق دجاج : 1 مكعب
جبن كريمي : ملعقة كبيرة
ملح : ملعقة صغيرة
فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- مقادير الحشوة :
2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي : 
2 حبة من البصل
10 من الفطر وحبة من الفلفل
3 فصوص من الثوم 
نصف كوب زيتون مقطع شرائح
ملح وفلفل أسود وبابريكا (بهارات)
صدر الدجاج : 300 غراماً
معكرونة : 500 غراماً (قلم، مسلوقة)
جبن موزاريلا : 300 غراماً (مبشور)

طريقة تحضير نجرسكو الدجاج
- اسلقي الدجاج وارفعيه من النار واتركيه جانبا ثم قطعيه شرائح.

لتحضير صلصة البشاميل: 
ضعي السمن في إناءعلى النار وقلبي جيدا حتى يذوب ثم ضيفي الدقيق وقلبيحتى يبدأ في الحصول على اللونالذهبي ثم اضيفي الحليب
أضيفي مرق الدجاج وجبن الكريم وكوب من ماء سلق الدجاج 
ضيفي الملح والفلفل الأسود وقلبي جيدا حتى تحصلين على القوام المطلوب

لتحضير الحشوة: 
ضيفي البصل والفلفل في زيت على النار
ضيفي الفطر والثوم وقلبي من جديد.
ضيفي الدجاج، الملح، الفلفل الأسود والبابريكا وحركي جيداً ثم أضيفي الزيتون وقلّبي من جديد.
اسكبي كمية من صلصة البشاميل، وزّعيها على كامل الصينية ثم أضيفي طبقة من المكرونة، وضعي كمية من صلصة البشاميل فوق المكرونة.
اسكبي الحشوة ووزعيها بشكل متساو، وانثري نصف كمية جبن الموزاريلا ثم ضعي القليل من صلصة البشاميل مجدداً.
ضعي الكمية المتبقية من المكرونة واسكبي الكمية المتبقية من صلصة البشاميل ووزعي الكمية المتبقية من جبن الموزاريلا.
حمّي الفرن على حرارة 200 درجة مئوية، وأدخلي الصينية إليه لمدة 30 دقيقة وقدميها ساخنة وبالهنا والشفا.

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