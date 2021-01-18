مخاوف الصحة العالمية من عدم التوزيع العادل للقاحات كورونا حول العالم

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بعد توفر كميات هائلة من لقاحات كورونا، تتخوف منظمة الصحة العالمية، من عدم التوزيع العادل حول العالم، في ظل شراء الدول الغنية معظم اللقاحات.



ويرصد "الفجر"، مخاوف منظمة الصحة العالمية من عدم التوزيع العادل للقاحات كورونا حول العالم.



تحذير الصحة العالمية بشأن اللقاحات

حذرت منظمة الصحة العالمية مرارًا وتكرارًا من خطورة التوزيع غير العادل للقاح كورونا حول العالم، مشددة على ضرورة تسارع معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا عالميًا، تمهيدًا لعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيًا.



وحذر مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من أن العالم على أعتاب كارثة ستحدث نتيجة التوزيع غير العادل للقاحات حول العالم.



وحث "جيبريسوس" الدول والشركات المصنعة على تقاسم جرعات لقاح كورونا بشكل عادل مع باقي دول العالم.



تمييز الدول الغنية عن الفقيرة

وتتخوف بعض الدول، من عدم التوزيع العادل للقاحات، حيث لم تحصل الدول الفقيرة على كميات لقاحات كبيرة، في ظل شراء الدول الغنية لمعظم اللقاحات، لحماية مواطنيها.



وأوفدت منظمة الصحة العالمية، فريق من العلماء، إلى مدينة ووهان في وسط الصين.



ويخضع الفريق لحجر صحي لأسبوعين. ويقول هونج نجوين، عالم الأحياء الفيتنامي وأحد أعضاء الفريق، إنه لا يتوقع أي قيود من الصين على عمل المجموعة، لكنه نبه إلى أن الفريق قد لا يحصل على نتائج واضحة.



وأضاف أنه بعد انتهاء الحجر الصحي سيمضي الفريق أسبوعين يجري خلالهما مقابلات مع عاملين في معاهد أبحاث ومستشفيات وسوق المأكولات البحرية في ووهان الذي يعتقد أنه منشأ الفيروس.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.