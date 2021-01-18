رابط سريع.. استعلم عن كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين يناير 2021





يبحث المواطنين المستفيدين من الدعم التمويني عن رابط سريع وبسيط للاستعلام عن كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين يناير 2021، ومن هنا تحرص بوابة الفجر الإلكترونيةعلى تزويد متابعيها الكرام بكافة المعلومات حولإضافة المواليد الجدد على بطاقاتا لتموين وتكشف أيضاعن رابط وزارة التموين الذي وضعته للاستفسار وإضافة المواليد الجدد 2021.





ننشر لكم في السطور التالية خطوات اضافة المواليد الجدد يناير 2021 على بطاقة التموين، وهذا بعدما أعلن الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الخارجية في تصريحات سابقة عن فتح بابا اضافة المواليد لبطاقات التموين، لبعض الفئات وهم "محدودي الدخل، المطلقات، الأرامل، الحاصلين على معاش تكافل وكرامة".





خطوات اضافة المواليد الجدد يناير 2021 لبطاقة التموين

ويرغب الكثير من المواطنين معرفة الخطوات التي يمكن اتباعها لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين للحصول على الدعم التمويني الذي يقدمه الوزارة للمواطنين، ومن الخطوات ما يلي:





- يقوم صاحب بطاقة التموين بالدخول على موقع دعم مصر (اضغط هنا).

- ثم الضغط على خانة اضافة فرد جديد.

- تحديد المحافظة التابع لها.

- كتابة رقم البطاقة التمونية.

- كتابة اسم الفرد الجديد مع تاريخ ميلاده وباقي البيانات المطلوبة،والضغط على زر الإرسال وانتظار الرد.





رابط سريع.. استعلم عن كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين يناير 2021