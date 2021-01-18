شاهد.. مصر ترسل مساعدات طبية إلى الأردن

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
رقية جمال
نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية عبر موقع "يوتيوب" مقطع فيديو يستعرض تفاصيل إرسال مصر مساعدات طبية للأردن.

وأوضح الفيديو أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم يد العون للدول الصديقة والشقيقة لمواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية محملة بشحنة كبيرة من المستلزمات الطبية والمطهرات التي تم تجهيزها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان متجه للمملكة الاردنية الهاشمية؛ وذلك للوقوف بجانب الشعب الأردني الشقيق في مجابهة انتشار فيروس كورونا.

وتأتي تلك المساعدات انطلاقًا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقاءها من الدول العربية والتضامن والتعاون الكامل معهم في مواجهة المحن والأزمات.

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