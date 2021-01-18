موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
تعادل نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره نادي ليفربول بنتيجة 0 / 0 ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".


ومن المقرر أن يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي فولهام يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".


وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب فولهام الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن فى تمام الساعة العاشرة والربع مساءا بتوقيت القاهرة.


وتذاع المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء المقبل على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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