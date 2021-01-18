المؤبد والمشدد 10 سنوات لـ5 متهمين قتلوا فرد أمن في مدينة نصر

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة ٣ متهمين بالسجن المؤبد،كما عاقبت المحكمة متهمين اخر بالسجن المشدد ١٠ سنوات فى اتهامهم بقتل فرد أمن داخل مدرسة فى مدينة نصر لسرقتها

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام كل من "محمد.م"، عاطل، و"محمد.م"، عاطل، و" أحمد.ع"، مقاول، و"يوسف. ب"،، مقاول، بقتل المجنى عليه "محمد.ص"، عمدا بدافع السرقة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله مستخدمين سلاح نارى وذخيرة وأسلحة بيضاء متسورين المدرسة محل الواقعة فى الليل المظلم.

ودلفوا لداخلها فوقع المجنى عليه فريستهم الأولى وحاول مقاومتهم وعلى أثر تلك المقاومة، بادر المتهمون بالتعدى عليه وتكميم فمه وتكبيل يديه وتوثيق قدماه والضغط على عنقه مستخدمين قطع من القماش، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا ما ألم به من الإصابات التى أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات أنه اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى، بأن سرقوا المنقولات المملوكة للمدرسة، بأن دلفوا إليها وقاموا بتكبيل يد المجنى عليهم وتوثيق قدمهم وتكميم أفواههم، وتعدوا عليهم بالضرب محدثين ما ألم بهم من إصابات حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتهم والاستيلاء على المنقولات.

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