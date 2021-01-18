بتوجيهات من الرئيس السيسي.. مصر ترسل طائرة مساعدات طبية للمملكة الأردنية الهاشمية

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:18 م
بوابة الفجر
كريم وزيري

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتقديم يد العون للدول الصديقة والشقيقة لمواجهة تداعيات أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.

أصدرت القيادة العامة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية محملة بشحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية التى تم تجهيزها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان متجهة إلى المملكة الأردنية الهاشمية وذلك للوقوف بجانب الشعب الأردنى الشقيق فى مجابهة إنتشار فيروس كورونا.

تأتى تلك المساعدات إنطلاقًا من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه أشقائها من الدول العربية والتضامن والتعاون الكامل معهم في مواجهة المحن والأزمات.

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