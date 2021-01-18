لافروف يعلن إصابته بفيروس كورونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:16 م
لافروف
لافروف
وكالات

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

 

وقد ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا، خلال الـ24 ساعة الماضية بمقدار 22857 حالة، وبلغ 3591066 حالة، وفقًا المركز الفيدرالي لمكافحة وباء كورونا.

 

وقد أعلن المركز الفيدرالي، في وقت سابق، عن تسجيل عن 23586 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم السابق.

 

وبحسب المركز الفيدرالي، لم تتجاوز الزيادة في عدد المصابين 0.7٪ لليوم الثالث على التوالي.

 

وأفادت روسيا اليوم، بأنه تم تسجيل أدنى معدلات انتشار للعدوى في جمهورية توفا ودائرتي تشكوتكا ونينتس ذاتيتي الحكم (0.2 ٪)، وفي يامال والمقاطعة اليهودية ذاتية الحكم (0.3 ٪).

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