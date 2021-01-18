الكشف عن السبب الذي يهدد انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد أو برشلونة

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:12 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
كشف تقارير صحفية إنجليزية، عن سبب الرئيسي الذي يهدد انتقال محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، لفريقي ريال مدريد أو برشلونة خلال الميركاتو الشتوي الجاري.


وينتهي عقد الفرعون المصري مع ليفربول، في صيف عام 2023، والذي انتقل لصفوفه في صيف عام 2017، قادما من روما الإيطالي.


وتسبب محمد صلاح في أثارت جدل واسعا نحو غموض مستقبله مع ليفربول، وذلك في حواره مع صحيفة "آس" الإسبانية، بإمكانية الرحيل إلي أحد صفوف عملاقة إسبانيا.


ووفقاً لما ورد بموقع صحيفة "ميررو" الإنجليزية، فإن الضائقة المالية التي يمر بها ريال مدريد وبرشلونة خلال الفترة الحالية، تهدد انتقال النجم المصري لصفوفهما خلال الصيف المقبل".


وأضافت:"هذا يعني أن محمد صلاح مستمر في مسيرته الكروية داخل فريقه الحالي ليفربول الإنجليزي".


ووتابعت:"ويحل الهدوء بين ليفربول صلاح، حيث أن المسئولين في الفريق الإنجليزي، يعتبرون تصريحاته ليست إلا احتمالية لعبه في أحد قطبي الكرة الإسبانية".


وأختتمت:"أن الريدز حاليا لا يفكر في بيع أي من نجومه، وبالتحديد محمد صلاح، بل أنه يسعى لتجديد عقد الثلاثي "فان دايك، فابينيو، فينالدوم".

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