مدرب الأهلي السابق: الزمالك سيتوج ببطولة الدوري هذا الموسم

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:31 م
الزمالك
الزمالك
محمد سامي
يرى المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفنى السابق لفريق الأهلي، أن بطل الدوري المصري هذا الموسم، سيكون الزمالك.

وتحدث بيسيرو فى برنامج "بى أون تايم" مع الإعلامى كريم خطاب على قناة "أون تايم سبورتس": "الزمالك قادر على التتويج بدرع الدوري هذا الموسم مع مواطنه المدرب جايمي باتشيكو".

وأوضح: "باتشيكو لديه خبرة كبيرة كمدرب، وانه الوحيد الذي حصد لقب الدوري البرتغالي مع فريق بوافيستا، بعيدًا عن الثلاثة فرق الكبار (بورتو وبنفيكا وسبورتينغ لشبونة".

وأتم: لدي باتشيكو فريق قوى قادر على تحقيق البطولات، الآن ينافس الأهلي على لقب الدوري، إنه مدرب كبير ومن الممكن أن يكون بطل الدورى هذا الموسم.

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