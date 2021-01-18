خالد عيد يعلن تشكيل غزل المحلة لمواجهة مصر المقاصة

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
ولاء حسني
أعلن خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة عن تشكيل الفريق لمواجهة مصر المقاصة بالدوري المصري الممتاز.

ويستضيف غزل المحلة نظيره مصر المقاصة في الثانية والنصف عصر اليوم على ملعب المحلة ضمن منافسات الأسبوع الثامن بالدوري.


وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: عمرو شعبان

خط الدفاع: محمد فتح الله، محمود علاء، عبد يحيى، معتز كاجو

خط الوسط: أحمد النادري، أشرف سيد، خالد الأخميمي 

خط الهجوم: خالد رسلان، إسلام فؤاد، أحمد حسن

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