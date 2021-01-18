الأن استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 عبر موقع المصرية للاتصالات te.eg

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:06 م
بوابة الفجر
فاتورة التليفون الأرضي يناير 2021 | حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2021 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات we.

الاستعلام عن فاتورة الأرضي يناير 2021

يتم سدادها بدءا من 15 يناير ولمدة شهر حتى 14 فبراير، ثم يتم تحويل الخط إلى نظام استقبال فقط، ويتم تحميل غرامة تأخير وقطع الحرارة عن الخط "إرسال واستقبال".

- للحصول على فاتورة الخط الأرضي عن شهر يناير 2021 وقيمتها المطلوب وسدادها، عليكم الدخول على موقع المصرية للاتصالات من هنـــــــــــا.

- إضافة كود المحافظة.

- ادخال رقم الخط الأرضي.

- الضغط على زر إظهار الفواتير.

- يتم عرض قيمة الفاتورة كاملة.

طرق سداد فاتورة الأرضي

يوجد العديد من الخيارات التي تمكن المشتركين في المصرية للاتصالات، اختيار ما يناسبهم من الوسيلة التي يفضلها، حيث يمكن الدفع من أي محلات تمتلك جهاز فوري أو ماكينات مصاري كما يمكن الدفع فور الاستعلام من داخل الموقع المصرية للاتصالات بفيزا كارت أو من خلال فروع المصرية للاتصالات التي أصبحت منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية في عدة مناطق مختلفة كما يمكن الدفع من خلال تطبيق we من داخل المنزل حالة توفر مبلغ من المال في محفظتك.

أخبار تهمك

إنبي يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ ثلث ساعة

أول خطوة من موسيماني للتغلب على أزمة الأهلي الخطيرة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

موعد مباراة الأهلي الأولى بدور المجموعات في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

ميدو يكشف سبب تعادل الأهلي اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

نجم برشلونة يرتكب واقعة غير أخلاقية أثناء مشاركته أمام ريال سوسيداد

منذ أقل من ساعتين

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

منذ حوالي 11 ساعة

رومينيجه يكشف سرا غير متوقع عن بيب جوارديولا

منذ أقل من ساعة

عاجل- تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ ساعة و 25 دقيقة

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ يوم

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يوضح آخر تطورات صفقة أسامة جلال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

اختبار صعب لتشيلسي وليفربول في الدوري الإنجليزي

منذ ساعة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل- تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

02:30 م

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم بيراميدز

01:28 م

نجم برشلونة يرتكب واقعة غير أخلاقية أثناء مشاركته أمام ريال سوسيداد

12:24 م

رومينيجه يكشف سرا غير متوقع عن بيب جوارديولا

01:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»