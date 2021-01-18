تشكيل مباراة كوكاكولا وبهتيم بكأس مصر

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:07 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
أعلن تامر مصطفى، تشكيل فريقه لخوض مباراته أمام تهتيم، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر، وستقام المباراة بينهم على ستاد الدفاع الجوي بالملعب الفرعي.

ويضم التشكيل كلا من: عمرو عبدالمجيد، معتز نجيب، أحمد أبو الخير، أحمد محسن، جابر سالم، أحمد الحسني ، حسام عبدالواحد، محمد السيد، محمود أحمد، عبدالله أحمد، إريك. 

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من، محمد علي ميلا، كريم عرفات، إيهاب عبدالمحسن مهدي صبحي، باسم عبدالعزيز، أحمد عاطف، كريم عبدالنبي، عاطف زكي، إسلام أشرف. 

كما فريق بهتيم تشكيل فريقه الذي يضم كلا من، أحمد علي كامل، أحمد عبدالخالق، إبراهيم حسن، ابو بكر زغلول، على أحمد غريب، أكرم صابر، عبدالله مجدي، عبدالفتاح محمد، خالد ناصر، علاء الدين متولي .

 ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من، محمد سمير، محمد سلامة، محمد عبدالمجيد، عبدالخالق جابر، محمد مجدي، محمد ماهر، مصطفى محمود، محمد صابر.

ويدير اللقاء الحكم محمد مجدي يعاونه احمد ساهر وأحمد جمال وحكم رابع محمد حليم.

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