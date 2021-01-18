ميدو جمال يقود طنطا ضد مياه البحيرة بكأس مصر

أعلن رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، عن تشكيل الفريق لمواجهة مياه البحيره ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني بكأس مصر.





وشهد التشكيل قيادة حسن إبراهيم حراسة المرمي للمرة الأولي وتواجد ميدو جمال بالهجوم، وجاء تشكيل طنطا ضد مياه البحيره كالآتي:-





في حراسة المرمي: حسن ابراهيم.





خط الدفاع: شهاب فتحي، محمد حسام، محمد عوض، ساهر زياده.





خط الوسط: السيد ابو امنه، عصام عادل، عبدالرحمن الدح.





خط الهجوم: اسامه ايمن، ميدو جمال، ابراهيم عكوكو.





بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:-





ابراهيم الجرايحي "حارس مرمي، حسام غالي، محمود صلاح، عبدالرؤوف زيكو، ابراهيم فاضل، سعيد حسن، محمد عمران، محمد جمعة، محمود الشاعر.





يذكر ان طنطا يستعد لمواجهة مياه البحيره ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس مصر، وستقام المباراة بينهم على ملعب نادي طنطا في تمام الثانية ظهرآ.