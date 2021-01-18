أدوية وسيارات لنقل المصابين.. مبادرة شبابية لخدمة مرضى كورونا برأس غارب

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
مختار مكى


دشن 10 شباب من مدينه راس غارب بينهم فتيات، مبادرة لتقديم أدوية ووجبات غذائية وتوفير سيارات، لخدمة مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد_ 19).

وقال محمد جمال عبد القادر، أحد أعضاء المبادرة إنه جرى تدشين المبادرة التي تهدف إلى مساعدة المصابين غير المقتدرين منذ حوالي شهر، مضيفًا أنه جرى الإعلان عنها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لاستفادة أكبر عدد من المصابين من المبادرة.

وأضافت "هبه صلاح ابو بكر" احد الفتيات المشاركه بالمبادره أن المبادرة تقدم مساعدات بالمجان يجري توصيلها إلى منازل المصابين عن طريق الفريق المشارك فيها، موضحًا أن المساعدات عبارة عن أدوية واسطوانات أكسجين للحالات الحرجة التي تحتاج لتنفس صناعي وجهاز قياس الأكسجين في الدم وجهاز قياس الحراره، ووجبات غذائية صحية وفاكهة.

وأشار عضو المبادرة المهندس احمد فكرى السميرى إلى وجود ٣ سيارات مجهزة لنقل الحالات المصابة الى مستشفى راس غارب المركزى المخصصة للعزل بالمدينه، شرط أن يحدد حالة المريض طبيب معالج ويؤكد احتياجها إلى النقل للمستشفى.

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