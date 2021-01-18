أدوية وسيارات لنقل المصابين.. مبادرة شبابية لخدمة مرضى كورونا برأس غارب

أدوية وسيارات لنقل المصابين.. مبادرة شبابية لخدمة مرضى كورونا برأس غارب
الإثنين 18/يناير/2021 - 02:04 م
مختار مكى
دشن 10 شباب من مدينه راس غارب بينهم فتيات، مبادرة لتقديم أدوية ووجبات غذائية وتوفير سيارات، لخدمة مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد_ 19).
وقال محمد جمال عبد القادر، أحد أعضاء المبادرة إنه جرى تدشين المبادرة التي تهدف إلى مساعدة المصابين غير المقتدرين منذ حوالي شهر، مضيفًا أنه جرى الإعلان عنها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لاستفادة أكبر عدد من المصابين من المبادرة.
وأضافت "هبه صلاح ابو بكر" احد الفتيات المشاركه بالمبادره أن المبادرة تقدم مساعدات بالمجان يجري توصيلها إلى منازل المصابين عن طريق الفريق المشارك فيها، موضحًا أن المساعدات عبارة عن أدوية واسطوانات أكسجين للحالات الحرجة التي تحتاج لتنفس صناعي وجهاز قياس الأكسجين في الدم وجهاز قياس الحراره، ووجبات غذائية صحية وفاكهة.
وأشار عضو المبادرة المهندس احمد فكرى السميرى إلى وجود ٣ سيارات مجهزة لنقل الحالات المصابة الى مستشفى راس غارب المركزى المخصصة للعزل بالمدينه، شرط أن يحدد حالة المريض طبيب معالج ويؤكد احتياجها إلى النقل للمستشفى.