إصابة ثلاثي بورتو بفيروس كورونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:00 م
بورتو
بورتو
وكالات
تأكد إصابة كل من الجناح الكولومبي لويس دياز، ولاعب الوسط سرجيو أوليفيرا، والمهاجم البرازيلي إيفانيلسون لنادي بورتو البرتغالي خلال الساعات الأخيرة.

ينضم هؤلاء المصابين الثلاث إلى البرازيلي أوتافيو، الذي أصيبت بالوباء الأسبوع الماضي، ولم يتمكن من المشاركة مع فريقه في مباراة الكلاسيكو أمام بنفيكا الجمعة الماضي.

وبهذا سيتوجب على المدرب سرجيو كونسيساو إعادة تشكيل الـ11 لاعباً الذين سيبدؤون مواجهة الثلاثاء أمام سبورتنغ لشبونة، في نصف نهائي كأس الدوري البرتغالي.

وعلى جانب آخر، استعاد المدرب في تدريب اليوم كل من الحارس ميشيدو، والمدافع كاراتشا، ولاعب الوسط فابيو فييرا، بعد تعافيهم وانتهاء فترة الحجر الصحي الخاصة بهم.

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