إنبي يصدم الأهلي بهذا القرار

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
حسم مسئولو إنبي قرارهم بتفعيل بند شراء كريم فؤاد الظهير الأيمن للنجوم والمعار إلى صفوف إنبي وذلك تلبية لرغبة حلمي طولان المدير الفني للفريق.


حيث انتقل كريم فؤاد إلى صفوف إنبي بداية من الموسم الماضي لمدة موسمين على سبيل الإعارة بنية البيع النهائي وذلك وفقًا للعقد المبرم بين الناديين وطالب حلمي طولان إدارة إنبي بشراء اللاعب عقب تألقه مع الفريق طوال فترة إعارته والذي سعى كلا من الأهلي والزمالك لشراؤه بداية الموسم المقبل.


وذكرت تقارير صحفية أن مسئولي التعاقدات في الأهلي نجحوا في الحصول على خدمات كريم فؤاد من أجل انضمامه إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل على أن يتم التفاوض مع محمد الطويلة رئيس نادي النجوم في الفترة المقبلة من أجل التعاقد مع كريم فؤاد بداية من الموسم المقبل.


وتمكن إنبي من التعاقد مع كريم فؤاد لمدة موسمين على سبيل الإعارة تنتهي عقب نهاية الموسم الحالي مع وجود بند في عقد النجم الشاب يفيد بأولوية نادي إنبي في شراء فؤاد بشكل نهائي كما يوجد بند يفيد بأحقية قطع اللاعب لإعارته ولكن في حالة تلقيه عرضًا أوروبيًا وليس عرضًا محليًا.


ويعاني الأهلي في مركز الظهير الأيمن منذ الفترة الماضية خاصة بعد رحيل أحمد فتحي عن صفوف الفريق وانضمامه إلى براميدز بداية من الموسم الجديد، حيث يلعب محمد هاني بدون بديل ويحاول الجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني توظيف أكثر من لاعب في ذلك المركز أبرزهم أحمد رمضان بيكهام وأكرم توفيق ورامي ربيعة وحسين الشحات.

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