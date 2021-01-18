لقاح "سبوتنيك V" أو "إيبي فاك كورونا".. التطعيم الجماعي في روسيا

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك

في ضوء خطة شاملة، لحماية مواطنيها من عدوى تفشي فيروس كورونا المستجد، تجري روسيا، عملية تطعيم جماعي بلقاح "سبوتنيك V" أو "إيبي فاك كورونا"، بالمجان.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن التطعيم الجماعي الذي تجريه روسيا لشعبها بلقاح "سبوتنيك V" أو "إيبي فاك كورونا".

تطعيم جماعي في روسيا
انطلقت في روسيا عملية التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا، اليوم الاثنين، والتي ستشمل جميع فئات السكان الراغبين بذلك، حيث أن عملية التطعيم مجانية.

اختيار اللقاح
ويستطيع المواطنين في روسيا، اختيار التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" أو لقاح "إيبي فاك كورونا".

وأكدت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا، التي تترأس المقر العملياتي لمكافحة العدوي، أن كل شيء جاهز للانتقال من التطعيم على نطاق واسع إلى التطعيم الشامل في البلاد اعتبارا من اليوم الاثنين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

طرح اللقاح للتداول الجماهيري
وتخصص روسيا، حوالي 2.1 مليون جرعة من اللقاح لطرحها للتداول الجماهيري بحلول نهاية شهر يناير، مؤكدة أن بلادها تملك الموارد الكافية لتنفيذ التطعيم المجاني للسكان ضد فيروس كورونا.

وكانت عمليات التطعيم قد بدأت بروسيا في 10 ديسمبر الماضي، وشملت العاملين في القطاع الطبي والمجال التعليمي وكذلك الذين يعانون من أمراض مزمنة، وفئات أخرى من السكان، وفي 13 يناير الحالي، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتقال إلى التطعيم الشامل.

وسجلت روسيا 22 ألفا و857 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و591 ألفا و66 إصابة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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