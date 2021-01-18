رئيس صرف الإسكندرية يتابع أعمال رفع مياه الأمطار بالشوارع

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تفقد اللواء محمود نافع شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، اليوم الأثنين، توابع نوة عيد الغطاس على محافظة الإسكندرية، وذلك مرورا بمنطقة وسط تمركزات نفق قناة السويس ومتابعة حالة السيولة المرورية تبين عدم تواجد أى تجمعات أو تراكمات لمياه الأمطار.



وتفقد نافع ايضا تمركزات محور المحمودية بداية من النقاط تجمعات المياه تحت كوبرى الناموس وحجر النواتيه حيث المعدات وسيارات الشفط والتأكيد على مدى جاهزيتها وإستعدادها والإطمئنان على الحالة المرورية بالمنطقة.



كما توجه اللواء محمود نافع إلى محطة معالجة خورشيد لمتابعة سير الأعمال وكذلك متابعة سير أعمال سحب مياه الأمطار المتبقة بشوارع محافظة الاسكندرية.



وفى نفس السياق تم متابعة سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق الإسكندرية وجاء بيان منطقة شرق الموثق بالصور لموقع "أزور" تواجد عمل البدالات ولايوجد أى تراكم للأمطار وكذلك منطقة الفنون الجميلة التى جابهت أمطار غزيرة ولم يحدث أى تجمع لمياه الأمطار نتيجة للمشروع العاجل.



وأكد مدير عام شرق الاستجابة للبلاغات أثناء هطول الأمطار ومنها مستشفى ونجت للأطفال حيث تم على الفور إرسال معدة لكسح لمياه الأمطار هناك.



وأوضح المرور بشارع الاقبال ومنطقة مظلوم وشارع صندوق الدعم بالسيوف وأسفل كوبرى العوايد بعدم وجود تجمعات مياة وذلك بوجود التمشيط المستمر للمركبات والسيارات وتمركزات البدلات هناك.



وفى نفس السياق فقد تم وصول 2 طلومبة ديزل تقالى سحب 8 بوصة طرد 8+6 بوصه 170ث وذلك من مصنع 909 للانتاج الحربي جاهزة للعمل بمنطقتى شرق وغرب وهى تعمل بسعة 170 60 وهى عبارة عن محطات متحركة لسحب ما يقرب من 10 الالاف و2 لتر فى الدقيقة.



وأكد اللواء محمود نافع ان ذلك ياتى ضمن استعدادات شركة الصرف الصحى لنوة الفيضة التى بدات يوم الخميس الماضي مشيرا الى المتابعة المستمرة للتمركزات وفرق الطوارئ والتدخل السريع للتصدى للنوة.