تسليم 120 وحدة سكنية للشباب بغرب الأقصر "صور"

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:58 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
سلم العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة، نيابة عن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقص، اليوم الاثنين، 120 وحدة سكنية للشباب، بمنطقة الرواجح التابعة للمدينة.

وحضر مراسم تسليم الوحدات السكنية، د، و حجازي النحاس و مصطفى جبريل، نائبي رئيس مجلس مدينة القرنة، و منصور عطا مدير الاسكان الشعبي بالأقصر، و عبد الخالق مدني، مدير عام الإدارات والتحصيل بالمحافظة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة القرنة، أن الوحدات السكنية التي تم تسليمها اليوم، تتضمن 6 عمارات سكنية، بواقع 120 وحدة، حيث تحتوي الوحدة على غرفتين وصالة ومطبخ وحمام.
وأشار عبد الجابر، إلى أن الوحدة الواحدة مدعومة من المحافظة بنحو 25 ٪ من ثمنها، بجانب تقسيط المبلغ المتبقي لمدة تصل إلى 20 عاما، تبدأ من 250 جنيه شهريا.
وكان مشروع اسكان الشباب بمدينة القرنة، الذي بدأ في 2009، قد توقف إبان أحداث 25 يناير 2011، حيث لفت رئيس مدينة القرنة إلى جهود المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، في إزالة كافة معوقات المشروع للتمكن من تسليمها إلى الأهالي.
تسليم 120 وحدة سكنية للشباب بغرب الأقصر "صور"
تسليم 120 وحدة سكنية للشباب بغرب الأقصر "صور"
تسليم 120 وحدة سكنية للشباب بغرب الأقصر "صور"
تسليم 120 وحدة سكنية للشباب بغرب الأقصر "صور"
تسليم 120 وحدة سكنية للشباب بغرب الأقصر "صور"
تسليم 120 وحدة سكنية للشباب بغرب الأقصر "صور"
تسليم 120 وحدة سكنية للشباب بغرب الأقصر "صور"
تسليم 120 وحدة سكنية للشباب بغرب الأقصر "صور"

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