أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:55 م
أمير الكويت
أمير الكويت
وكالات

وافق أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، على استقالة الحكومة وكلفها بتصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة، وفقًا لشبكة بي بي سي عربي.

 

وقد ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، في وقت سابق، أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدر أمرًا أميريًا بقبول استقالة رئيس الوزراء صباح الخالد الحمد الصباح.

 

ونشر الديوان الأميري، بيانًا جاء فيه إنه بعد الإطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2019م بتعيين رئيس مجلس الوزراء وعلى المرسوم رقم 290 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له وعلى كتاب الاستقالة المرفوع من الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس الوزراء، تم الموافقة على قبول استقالة الشيخ صباح رئيس مجلس الوزراء والحكومة.

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امير الكويت الحكومة الكويتية استقالة الحكومة

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