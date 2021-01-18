طبيب يكشف موعد انخفاض معدل إصابات كورونا بمصر (فيديو)

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:55 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر بمرحلة التذبذب، وهو أمر جيد خاصة بعد الارتفاع الواضح في عدد الحالات المصابة الفترة الأخيرة.

وأشار "عنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، اليوم الإثنين، إلى أن مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي يعتبر سبب رئيسي في تقليل التدفق على المستشفيات، وعدم تدهور حالات المصابين، منوها بأن الشتاء هذا العام ليس قاسيا وبالتالي انتشار العدوى ليس كبيرا.

ونوه أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، بأن أعداد الإصابات بفيروس كورونا ستشهد انخفاضا واضحا مع بداية شهر فبراير بمصر.

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