اليوم.. الكنيسة تحتفل ببرمون عيد الغطاس

Advertisements







تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم ببرمون عيد الغطاس المجيد فيصام انقطاعيًا.





والقاعدة الطقسية أن يكون البرمون يومًا واحدًا، أما إذا وقع العيد يوم الاثنين، فيكون البرمون ثلاثة أيام، أوَّلها يوم الجمعة ويُصام انقطاعيًا للغروب.







ثم يوميّ السبت والأحد يصامان صومًا عاديًا إذ لا يجوز فيهما الصوم الانقطاعى.وإذا وقع العيد يوم الأحد فيكون البرمون يومين، الجمعة ويصام انقطاعيًا والسبت صومًا عاديًا. وتُقرأ فصول يوم 10 طوبه في كل أيام البرمون