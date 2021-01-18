النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بالوراق

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:54 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
طلبت النيابة العامة، بشمال الجيزة، تقرير المعمل الجنائي حول حريق شقة سكنية بمنطقة الوراق بالجيزة، وذلك لفحص أسباب الحريق، فيما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الوراق. وعلى الفور أمر اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق. 

وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتدادة وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع اى إصابات، حيث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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