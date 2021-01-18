بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس السيامة للشماس ماهر أبادير

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ترأس صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بمشاركة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، القداس الإلهي للسيامه الدياكونية، للشماس ماهر أبادير، وذلك بكنيسة القديس بطرس والقديسة حنه بطنطا.







شارك في الإحتفال الأب برنابا فانوس، راعي الكنيسة، والقائم بأعمال الدلتا، والقمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام البطريركية بالإسكندرية، والأب يوحنا ابادير، ولفيف من الكهنة والشمامسه وشعب كنيسه طنطا والمحلة.