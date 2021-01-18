"بسيوني" يعلن تشكيل طلائع الجيش لمواجهة سيراميكا بالدوري

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:42 م
عبد الحميد بسيوني
عبد الحميد بسيوني
ولاء حسني
أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا كيلوباترا بالدوري.

ويحل طلائع الجيش ضيفاً على سيراميكا كيلوباترا في الثانية والنصف عصر اليوم على ملعب السويس الجديد بالسويس ضمن منافسات الأسبوع الثامن بالدوري.

وضم التشكيل كلا من:

محمد بسام، علي الفيل، إسلام جمال، محمد ناصف، عمرو السيسي إبراهيم كونيه، أحمد سمير، حسن مجدي، مصطفى جمال، أحمد زولا، ناصر منسي.

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