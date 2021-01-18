وزير التنمية المحلية يستعرض إنجازات الوزارة أمام النواب

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استعرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إنجازات وزارته أمام مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي الجبالي، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2020.



وقال "شعراوي" خلال استعراضه الإنجازات، إنه تم صرف مبلغ وقدره 90 مليار جنيه استفاد منها حوالى 60 مليون مواطن، وذلك لتنفيذ المشروعات والأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات شملت:



• برامج رصف الطرق المحلية والكبارى المقامة عليها لسهولة وتيسير حركة النقل داخل المحافظات



- ‏إحداث رواج اقتصادي، والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتنفيذ برنامج النظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والإطفاء والمرور وتطوير وتنمية القرى المصرية.



- ‏ورفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية، وتحسين الخدمات العامة وترفيق المناطق الصناعية.



- وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين من خلال برامج إقراض ميسرة وخلافه.



- ‏ وتولت الوزارة التنسيق وتذليل كافة المعوقات لتحصيل مستحقات الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة للدولة والمحافظات من مشروعات المحاجر والملاحات، وعوائد استرداد حق الشعب "أملاك الدولة"، وعوائد التصالح فى مخالفات البناء، والمواقف والساحات والإعلانات وخلافه على النحو الموضح".





• وعن برنامج الطرق والكبارى:



تم صرف مبلغ 21 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بأطوال 9000 كيلومتر، بالإضافة لتنفيذ عدد 75 كوبري للسيارات والمشاة لربط القرى بالمدن والطرق الرئيسية، استفاد منها حوالي 25 مليون مواطن، وذلك بهدف:



- تيسير حركة المرور على المواطنين، وسرعة نقل المنتجات والحاصلات الزراعية لإحداث رواج اقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال والحفاظ على الأرواج والممتلكات.



- خلال العامين القادمين نستهدف رصف ورفع كفاءة 10 آلاف كيلومتر من الطرق المحلية، وتنفيذ عدد 100 كوبري للسيارات والمشاة للتيسير على المواطنين بتكلفة قدرها 25 مليار جنيه".



• وفى برنامج النظافة وتحسين البيئة:



تم صرف مبلغ 15 مليار جنيه لبرنامج النظافة وتحسين البيئة استفاد منها حوالي 45 مليون مواطن، بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بالمحافظات شملت الأعمال:



تطوير البنية الأساسية لمنظومة النظافة حيث تم توريد عدد 1200 معدة نظافة، وإصلاح وصيانة عدد 4000 معدة نظافة.



رفع التراكمات التاريخية والمتولد اليومى لكمية قدرها 28 مليون طن مخلفات منهــا 11.5 مليون طن مخلفات تاريخية وكذا رفع نواتج تطهير الترع والمصارف داخل الكتلة السكنية.



البدء فى تنفيذ البنية الاساسية لمنظومة النظافة والتى تشمل المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة، وكذا المدافن الصحية المحكومة ومصانع التدوير وخلافه وفيما يلى البيان التفصيلى للإنجازات التى تمت فى مجال البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة



الانتهاء من توريد عدد 7 محطة وسيطة متحركة لمحافظات (القاهرة – دمياط – الاسماعيلية) وجارى تسليم جميع المحطات الوسيطة المتنقلة خلال الشهر الجاري.



تم الانتهاء من عدد 4 محطة وسيطة ثابتة منهم (منشية ناصر والمقطم وشارع بور سعيد بالقاهرة – منطقة ناصر ببنى سويف) وجارى نهو تنفيذ عدد 3 محطة (يوسف الصديق – كفر الدوار – دمنهور)



جارى تنفيذ عدد (27) مدفن صحى فى (18) محافظة. تم البدء فى تنفيذ عدد (3) خطوط جديدة لتدوير المخلفات بمحافظات سوهاج (دار السلام) – الغربية (المحلة) – المنيا (تونا الجبل).



تم إعداد خطة تنفيذية لوقف التدهور البيئى والصحى المحتمل بمحافظة الدقهلية لرفع التراكمات التاريخية لمقلب سندوب، وإنشاء مصنع متطور بطاقة تصميمية 1200 طن يوم.



جارى خلال هذا العام تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج والتى تشمل:



إنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة.



إنشاء عدد 33 محطة وسيطة متحركة بعدد 12 محافظة.



رفع التراكمات من 8 مواقع فى 3 محافظات.



إنشاء 4 خطوط جديدة للتدوير فى 3 محافظات (المنوفية - الغربية – الدقهلية) بتكلفة 305 مليون جنيه.



إنشاء 4 مدافن صحية فى 3 محافظات (الجيزة - الفيوم – بنى سويف) بتكلفة 84 مليون جنيه





ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس الأحد، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومى، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد ان تبينلها وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذى تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الاخيرين.