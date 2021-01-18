محافظ بورسعيد يشيد بمستوى وحدة مرور تراخيص الملاكي بمنطقة الاسراء

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أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنيين بوحدة مرور تراخيص الملاكي بمنطقة الاسراء بحي الضواحي وذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها صباح اليوم الي وحدة المرور والتي رافقه خلالها اللواء احمد قاسم رئيس حي الضواحي والرائد عطية شعير رئيس وحدة المرور



وأكد المحافظ، خلال جولته، على أن المبنى الجديد مقام على أعلى مستوى، ويوفر كافة سبل الراحة للمواطنين، وكذلك العاملين، ويستطيع من خلاله المواطن الحصول على الخدمة في أقل وقت ممكن، ومن المنتظر افتتاحه خلال الفترة المقبلة.



.وقدم محافظ بورسعيد الشكر للقائمين على منظومة المرور النموذجية بالمحافظة من ضباط وأفراد وإداريين على مجهودهم لضبط كافة الأوضاع المرورية بالمحافظة، وتسهيل كافة خطوات الإجراءات الخاصة بالتراخيص للمواطنين.