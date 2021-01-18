إنجازات وتطلعات.. 16 رسالة هامة وعاجلة لرئيس الوزراء أمام البرلمان

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أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من الرسائل الهامة خلال أول تواجد له في مجلس نواب 2021، وذلك خلال القاء بيانه أمام الجلسة عن تنفيذ برنامج الحكومة، والذى سبق وحازت به على ثقة البرلمان السابق.



واستعرض "مدبولى" إنجازات الحكومة خلال العامين الماضين، مضيفا أن العام الماضى كان من أصعب الأعوام التى مرت على تاريخ البشرى حيث ظهرت جائحة كورونا.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الرسائل التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال أول تواجد له في مجلس نواب 2021:



- العام الماضى كان من أصعب الأعوام التى مرت على تاريخ البشرى حيث ظهرت جائحة كورونا، والحكومة المصرية عملت مع البرلمان على تجنيب مصر الآثار شديدة السلبية التى رأينا العالم كله يعانى منها خلال تلك الفترة.



- مصر حققت الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، ومن المتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتى بالكامل من المنتجات البترولية بحلول 2023 ولن نستورد مواد بترولية بعد هذا العام.



- مصر تقترب من الوصول لمليون وحدة سكنية منشأة خلال 5 سنوات، مضيفا أن أكثر من 920 ألف مواطن استفادوا من وحدات الإسكان.



- الحكومة حرصت على التوسع فى إنشاء وتطوير محطات الصرف الصحى والانتهاء من إنشاء محطات لتحلية مياه البحر.



- رؤية مصر 2030 تمثل إطار عمل لكل حكومة حالية أو قادمة، والبرنامج استهدف أن تكون الفترة القادمة هى الانطلاق، والتزمت الحكومة باطلاع الشعب المصرى ونوابه الموقرين على موقف تنفيذ برنامج عملها، فقدمت 3 تقارير لمجلس النواب فى هذا الصدد، وكان أخرها فى نوفمبر 2020.



- من المستهدف الوصول لتغطية الصرف الصحى فى المدن لـ100% بحلول 2022، وفى مجال السكة الحديد ومترو الأنفاق سيتم تقديم خدمة متطورة من خلال توريد 250 جرارا حديثا واستخدام منظومة الربط الإلكترونى للإشارات لأول مرة فى مصر ورفع ترتيب مصر فى جودة الطرق للمركز 28 على مستوى العالم حيث قفزت مصر 90 مركزا فى جودة الطرق.



- تم تطوير 134 مزلقانا على مستوى الجمهورية وزيادة عدد رحلات القطارات بمترو الانفاق بـ1.1 مليون رحلة.



- حرصت الحكومة على تعزيز جاهزية القوات المسلحة للتأمين وحماية الأمن القومى المصرى ومكافحة البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية.



- معدل الفقر انخفض لـ29%، وانخفض معدل التضخم لأول مرة منذ 14 عاما لـ 5.7 % وتم تنفيذ 100% من برنامج الإصلاح الاقتصادى، كما أن معدل البطالة انخفض لـ7.7 % ثم جاءت جائحة كورونا ليعود معدل البطالة للارتفاع ووصل لـ9% ولكن مع إجراءات الحكومة استطعنا العودة مرة أخرى لـ7% مرة أخرى.



- الانتهاء من تجميع كل الخرائط الاستثمارية والصناعية في خريطة موحدة على مستوى الجمهورية في اطار جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلى والاحلال محل الواردات، حيث تم إنشاء 5 مجمعات صناعية لخدمة الصناعات المتوسطة والصغيرة، وإنشاء أكثر من 2290 وحدة بهذه المجمعات وصديقة للبيئة وفرت 10 آلاف فرص عمل وإصدار 19 ألف رخصة صناعية جديدة.



- استفاد اكثر من 2.3 مليون شخص من أنشطة التشغيل خلال 2018 وحتى 2020 وكان المستهدف 3.6 مليون حتى نهاية البرنامج بنهاية عام 2022.



- سيتم البدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى باقى محافظات المرحلة الأولى خلال العام الجارى، والرئيس السيسى أطلق منظومة التامين الصحى فى نوفمبر 2019.



- هناك مجموعة من المشروعات القومية الجديدة والتى وجه الرئيس بتنفيذها ومنها، تطوير كافة القرى المصرية خلال 3 سنوات، وهذا البرنامج سيخصص له 500 مليار جنيه، وتطوير كل الترع القائمة ونستهدف الانتهاء من 20 ألف كيلو خلال 3 سنوات وإدخال نظم الرى الحديث لـ 4 ملايين فدان.



- مستهدف خلال الـ3 سنوات توطين صناعة السيارات الحديثة سواء السيارات التي تعمل بالغاز ودعم الصناعة الوطنية والتحدى الحقيقى هو تحقيق معدلات نمو مرتفع وتحسين نسب الفقر في ظل الزيادة في معدلات النمو السكانى.



- الحكومة قامت بتأمين عودة أكثر من 30 ألف مواطن قدموا من أكثر من 100 مدينة فى الخارج.



- الحكومة قامت بتوفير 85 مليار جنيه للقطاع السياحى باعتباره أكثر القطاعات تضررا من تداعيات فيروس كورونا، كما تم صرف منحة استثنائية 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة مقسمة على 3 دفعات.، فضلا عن تخفيف العبء عن مجتمع الأعمال.





