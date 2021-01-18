أشرف عطية: افتتاح مشروعات تنموية بقرى أبو الريش

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أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالجهود والدعم الكبير والدور التنموى البناء لمؤسسة مصر الخير بقيادة فضيلة الدكتور على جمعه رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وأيضًا للبنك الأهلى المصرى ( بنك أهل مصر ) لمساندتهما للجهود الحكومية فى مختلف المجالات التنموية ومشاركتهم المجتمعية فى مواجهة التحديات والمشاكل الكبيرة مع إدارة المشروعات بإحترافية عالية لخدمة المجتمع المحلى،





جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ بوفد مؤسسة مصر الخير لمتابعة المشروعات الجارية التى تنفذها المؤسسة بقرية أبو الريش بتمويل من البنك الأهلى ومنها مشروع إحلال وتجديد شبكات وخطوط وروافع ومحطات مياه الشرب والمخطط إنهاؤه فى منتصف هذا العام بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه،





وقد أكد اللواء أشرف عطية على أنه يتابع شخصيًا معدلات التنفيذ مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتوفير مياه شرب نقية ونظيفة لمواطنى قرى أبو الريش،





لافتًا إلى أنه سيتم أفتتاح مدرستى 23 يوليو الإبتدائية والشهيد رضاوى للتعليم الأساسى بأبو الريش بعد إعادة تأهيلهم بتكلفة 6 مليون جنيه، بجانب أفتتاح مشروع تطوير مركز شباب أبو الريش قبلى بعد إعادة تأهيله بتكلفة 3 مليون، بالإضافة إلى وضع حجر أساس مدرسة مجمع أبو الريش للتعليم الأساسى بتكلفة 18 مليون جنيه،





وكشف أشرف عطية بأنه جارى متابعة حزمة من المشروعات الأخرى لرفع كفاءة البنية التحتية ومستوى الخدمات بقرى أبو الريش فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى والصحة والرى، علاوة على رفع كفاءة مزلقان السكك الحديدية أمام مدخل قرية بهاريف.