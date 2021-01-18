محافظ أسوان: إعداد مخطط عام لتوسعة الشوارع مع رفع كفاءة منطقة الطابية

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية شملت شوارع شرق البندر والحدادين والشارع الجديد، بالإضافة إلى منطقة الطابية بوسط مدينة أسوان حيث أمر المحافظ بإعداد مخطط عام للعمل على توسعة شارعى شرق البندر والحدادين بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة والقضاء على العشوائية والإشغالات من خلال إنشاء ساحة لإنتظار السيارات بما لا يتعارض مع أى مسطحات خضراء أو أشجار للحفاظ على الوجه الحضارى للمدينة،


موجهًا إلى رفع كفاءة منطقة ومسجد الطابية مع الإستفادة من الفراغات والمساحات الفضاء بمحيطها لإعادة تخطيطها بما يتواكب مع أعمال التطوير والتجميل التى ستمتد إلى الشوارع الداخلية بها،


وشدد اللواء أشرف عطية على إزالة أى لوحات أو لافتات إعلانية غير مصرح بها للحفاظ على موارد وأموال الدولة من الإهدار وتحقيق التنسيق الحضارى للمبانى التى يتم تركيب هذه اللوحات عليها،


مكلفًا رئيس المدينة برفع أى حواجز أو إستندات لمنع وقوف السيارات يقوم بوضعها أصحاب المحلات وتحرير محاضر مخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وهو الذى يتوازى مع قيام الوحدة المحلية بالتنسيق مع إدارة المرور للقيام بمراجعة رخص وأرقام مركبات التوك توك على أن يتم مصادرة أى مركبة مخالفة وغير مرخصة وذلك لتحقيق السيطرة اللازمة ومنع أى تكدس بالشوارع والحفاظ على سلامة المارة والسيارات من أى أضرار، وفى نفس الجولة حرص محافظ أسوان على الإستماع لشكاوى ومطالب العديد من المواطنين حيث وجه لسرعة دراستها من قبل المسئولين وإتخاذ اللازم لتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
محافظ أسوان: إعداد مخطط عام لتوسعة الشوارع مع رفع كفاءة منطقة الطابية
محافظ أسوان: إعداد مخطط عام لتوسعة الشوارع مع رفع كفاءة منطقة الطابية
محافظ أسوان: إعداد مخطط عام لتوسعة الشوارع مع رفع كفاءة منطقة الطابية
محافظ أسوان: إعداد مخطط عام لتوسعة الشوارع مع رفع كفاءة منطقة الطابية
محافظ أسوان: إعداد مخطط عام لتوسعة الشوارع مع رفع كفاءة منطقة الطابية
محافظ أسوان: إعداد مخطط عام لتوسعة الشوارع مع رفع كفاءة منطقة الطابية
محافظ أسوان: إعداد مخطط عام لتوسعة الشوارع مع رفع كفاءة منطقة الطابية
محافظ أسوان: إعداد مخطط عام لتوسعة الشوارع مع رفع كفاءة منطقة الطابية
محافظ أسوان: إعداد مخطط عام لتوسعة الشوارع مع رفع كفاءة منطقة الطابية
محافظ أسوان: إعداد مخطط عام لتوسعة الشوارع مع رفع كفاءة منطقة الطابية

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