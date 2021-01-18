رومينيجه يكشف سرا غير متوقع عن بيب جوارديولا

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
علي خلاف
كشف كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني سرا غريبا عن حياة المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.


تصريحات رومينيجه رئيس بايرن ميونيخ الألماني بشأن بيب جوارديولا
وقال رومينيجه خلال تصريحات صحفية عبر صحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية اليوم الأحد: " بيب وأنا نكتب لبعضنا البعض عبر الرسائل النصية القصيرة إس إم إس، فهو ليس من محبي واتس آب".


وأوضح رئيس بايرن ميونيخ الألماني، أنه لا يزال يتواصل مع المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، حتى بعد رحيله منذ أكثر من 4 أعوام عن النادي البافاري.


وواصل رومينيجه تصريحاته موضحا: "نكتب لبعضنا البعض في عيد الميلاد ورأس السنة، ونحن على اتصال منتظم ببعضنا البعض".


وأتم رئيس بايرن ميونيخ الألماني حديثه واصفا بيب جوارديولا، الذي يحتفل غدا الإثنين بعيد ميلاده الخمسين، بأنه صديقه معلقا :"فقد نشأت بيننا صداقة حقيقية".

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