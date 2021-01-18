تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:31 م
بوابة الفجر
محمد زويد
أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة طلائع الجيش بعد قليل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.


وقرر هيثم شعبان أن يبدأ المباراة بالتشكيل التالي:


حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: أحمد محسن - طارق سامي - سيف تقا - رجب بكار
خط الوسط- كوامي بونسو - محمد توني - وينفول كوبينا - محمد إبراهيم
خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر ريان


بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري، وعبد الله محمود، ومحمد جمال، وعاشور الأدهم، وأحمد أمين أوفة، وشريف دابو، ومحمد مسعد، وعبد الرحمن بودي، ومصطفى ميسي.

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